鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股BAH-US的目標價調降至150元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)提出目標價估值：中位數由155元下修至150元，調降幅度3.23%。其中最高估值210元，最低估值135元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予博思艾倫漢密爾頓控股評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀1位。
博思艾倫漢密爾頓控股今(3日)收盤價為129元。近5日股價下跌3.23%，標普指數下跌1%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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