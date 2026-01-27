鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-27 05:59

美股三大指數週一 (26 日) 全面收高，投資人一方面關注華府政治動態，一方面為本週密集登場的重量級企業財報與聯準會 (Fed) 利率決定提前布局 。

超級財報周來襲 標普連四日上攻 直逼7000點大關 (圖：REUTERS/TPG)

‌



「史詩級」冬季風暴席捲大半個美國，天然氣價格飆升近 30%，同時隨著地緣政治不確定性以及對美國政府關門擔憂加劇，白銀和黃金等避險資產的漲勢延續，金價盤中一度突破每盎司 5100 美元關卡。

本週最引人注目的事件是聯準會週三公布的最新利率決定。市場普遍預期聯準會將維持利率不變，持續在 3.5% 至 3.75% 的區間內。根據 FedWatch 預測，聯準會下一次降息預計要等到 6 月。

同時，本週將有超過 90 家標普成分股企業陸續公布最新財報，當中包括蘋果、Meta 以及微軟等重量級企業。全球記憶體晶片雙雄 SK 海力士與三星電子也將於本週公布財報。

美股週一 (26 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 313.69 點，或 0.64%，收 49,412.4 點。

那斯達克指數上漲 100.112 點，或 0.43%，收 23,601.356 點。

S&P 500 指數上漲 34.62 點，或 0.5%，收 6,950.23 點。

費城半導體指數下跌 30.885 點，或 0.39%，收 7,927.041 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 148.88 點，或 0.97%，收 15,539.34 點。

標普 11 大板塊以通訊服務與資訊科技類股領漲，非必需消費與必需消費類股成為盤面主要拖累。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭僅亞馬遜偏弱。Meta (META-US) 上漲 2.06%

；蘋果 (AAPL-US) 強漲 2.97%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.63%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.93%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.31%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.65%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.27%；聯電 ADR (UMC-US) 飆升 7.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.77%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 下滑 0.64% 至每股 186.47 美元。輝達推出 Earth-2 生成式 AI 基礎模型，這款首創的 AI 模型將翻轉氣候建模與分析流程，提升預測、理解及回應氣候變遷的能力。

CoreWeave (CRWV-US) 大漲超 5% 至每股 98.31 美元，輝達向 CoreWeave 投資 20 億美元，協助建造超過 5GW 的 AI 工廠。

微軟 (MSFT-US) 彈升 0.93% 至每股 470.28 美元，微軟推出第二代人工智慧晶片 Maia 200，由台積電代工生產，該晶片目標在於提升旗下服務與產品效能，同時降低對輝達晶片的依賴程度，目前已陸續運往微軟位於愛荷華州的資料中心，下一步將部署至鳳凰城地區。

蘋果 (AAPL-US) 收高 2.97% 至每股 255.41 美元。蘋果發表外界期待已久的新款 AirTag，它具有更精準的追蹤功能、更遠的追蹤距離、更大的警示音量和更遠的藍牙連接範圍。

美國稀土公司 (USAR-US) 狂飆 7.87% 至每股 26.72 美元，美國對稀土礦產領域又有新動作，川普政府最快 26 日將宣布收購稀土業者美國稀土公司 10% 股權，包含債務和股權的交易總金額達 16 億美元。

高通 (QCOM-US) 收黑 0.83% 至每股 154.52 美元，瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 認為，高通 (QCOM-US) 正逐步進軍中低階市場，而與聯發科 (MTK) 則憑藉 D9400/9500 在高階市場保持著激進的定價策略，但高通仍然是市場領導者。

華爾街分析

摩根大通全球股票策略師 Dubravko Lakos-Bujas 指出，在已公布財報的企業中，約有七成提供了 2026 年業績展望，其中約一半優於市場預期。由於這些企業多數並非科技公司，顯示整體成長動能正延伸至更廣泛產業領域。

BTIG 市場技術分析師 Jonathan Krinsky 稱，本週是重要一週，將有大型上市公司的財報和聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議。如果一切順利，沒有出現重大波折，市場波動性應該會有所收斂，這將是另一個利多因素。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 指出，目前情勢仍相當動態，市場似乎並未過度擔憂美國總統川普提出的 100% 加拿大關稅威脅真正落實，尤其是在加方官員明確否認與中國談判自貿協議的情況下。不過，持續以關稅作為施壓盟友的工具，仍在逐步侵蝕市場情緒。