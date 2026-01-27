鉅亨網編譯羅昀玫
美股三大指數週一 (26 日) 全面收高，投資人一方面關注華府政治動態，一方面為本週密集登場的重量級企業財報與聯準會 (Fed) 利率決定提前布局 。
「史詩級」冬季風暴席捲大半個美國，天然氣價格飆升近 30%，同時隨著地緣政治不確定性以及對美國政府關門擔憂加劇，白銀和黃金等避險資產的漲勢延續，金價盤中一度突破每盎司 5100 美元關卡。
本週最引人注目的事件是聯準會週三公布的最新利率決定。市場普遍預期聯準會將維持利率不變，持續在 3.5% 至 3.75% 的區間內。根據 FedWatch 預測，聯準會下一次降息預計要等到 6 月。
同時，本週將有超過 90 家標普成分股企業陸續公布最新財報，當中包括蘋果、Meta 以及微軟等重量級企業。全球記憶體晶片雙雄 SK 海力士與三星電子也將於本週公布財報。
美股週一 (26 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭僅亞馬遜偏弱。Meta (META-US) 上漲 2.06%
；蘋果 (AAPL-US) 強漲 2.97%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.63%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.93%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.31%。
費半成分股互有消長。AMD (AMD-US) 大跌 3.22%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.50%
；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.64%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.91%；高通 (QCOM-US) 跌 0.83%；美光 (MU-US) 大跌 2.64%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.65%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.27%；聯電 ADR (UMC-US) 飆升 7.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.77%。
企業新聞
輝達 (NVDA-US) 下滑 0.64% 至每股 186.47 美元。輝達推出 Earth-2 生成式 AI 基礎模型，這款首創的 AI 模型將翻轉氣候建模與分析流程，提升預測、理解及回應氣候變遷的能力。
CoreWeave (CRWV-US) 大漲超 5% 至每股 98.31 美元，輝達向 CoreWeave 投資 20 億美元，協助建造超過 5GW 的 AI 工廠。
微軟 (MSFT-US) 彈升 0.93% 至每股 470.28 美元，微軟推出第二代人工智慧晶片 Maia 200，由台積電代工生產，該晶片目標在於提升旗下服務與產品效能，同時降低對輝達晶片的依賴程度，目前已陸續運往微軟位於愛荷華州的資料中心，下一步將部署至鳳凰城地區。
蘋果 (AAPL-US) 收高 2.97% 至每股 255.41 美元。蘋果發表外界期待已久的新款 AirTag，它具有更精準的追蹤功能、更遠的追蹤距離、更大的警示音量和更遠的藍牙連接範圍。
美國稀土公司 (USAR-US) 狂飆 7.87% 至每股 26.72 美元，美國對稀土礦產領域又有新動作，川普政府最快 26 日將宣布收購稀土業者美國稀土公司 10% 股權，包含債務和股權的交易總金額達 16 億美元。
高通 (QCOM-US) 收黑 0.83% 至每股 154.52 美元，瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 認為，高通 (QCOM-US) 正逐步進軍中低階市場，而與聯發科 (MTK) 則憑藉 D9400/9500 在高階市場保持著激進的定價策略，但高通仍然是市場領導者。
華爾街分析
摩根大通全球股票策略師 Dubravko Lakos-Bujas 指出，在已公布財報的企業中，約有七成提供了 2026 年業績展望，其中約一半優於市場預期。由於這些企業多數並非科技公司，顯示整體成長動能正延伸至更廣泛產業領域。
BTIG 市場技術分析師 Jonathan Krinsky 稱，本週是重要一週，將有大型上市公司的財報和聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議。如果一切順利，沒有出現重大波折，市場波動性應該會有所收斂，這將是另一個利多因素。
Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 指出，目前情勢仍相當動態，市場似乎並未過度擔憂美國總統川普提出的 100% 加拿大關稅威脅真正落實，尤其是在加方官員明確否認與中國談判自貿協議的情況下。不過，持續以關稅作為施壓盟友的工具，仍在逐步侵蝕市場情緒。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
