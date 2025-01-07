鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股BAH-US的目標價調降至156.5元，幅度約6.85%
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)提出目標價估值：中位數由168元下修至156.5元，調降幅度6.85%。其中最高估值210元，最低估值135元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予博思艾倫漢密爾頓控股評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀1位。
博思艾倫漢密爾頓控股今(7日)收盤價為133.45元。近5日股價上漲6.85%，標普指數下跌0.48%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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