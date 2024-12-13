鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股BAH-US的目標價調降至168元，幅度約6.93%
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)提出目標價估值：中位數由180.5元下修至168元，調降幅度6.93%。其中最高估值210元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予博思艾倫漢密爾頓控股評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀2位。
博思艾倫漢密爾頓控股今(13日)收盤價為135.6元。近5日股價下跌6.93%，標普指數下跌0.39%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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