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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞斯邁RMD-US的目標價調升至277.37元，幅度約4.28%

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對瑞斯邁(RMD-US)提出目標價估值：中位數由266元上修至277.37元，調升幅度4.28%。其中最高估值305.64元，最低估值195元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予瑞斯邁評價：積極樂觀18位、保持中立9位、保守悲觀1位。

瑞斯邁今(3日)收盤價為236.18元。近5日股價下跌4.28%，標普指數下跌1%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RMD市場預估目標價

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