鈺邦明年逐季增營收成長上看2成 CAP送樣爭取導入B300

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-25 20:42

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固態電容廠鈺邦 (6449-TW) 今 (25) 日召開法說，總經理林溪東表示，明年輝達 GB200 放量將帶動新規格的 V-Chip、Hybrid 出貨外，CAP 也會大幅成長，並爭取送樣導入 B300，預計明年營運將逐季向上，營收估成長 16-20%。

林溪東表示，今年營收、毛利率、每股純益均將創新高，明年業績可望進一步向上，二大產品除了 CAP 及 V-Chip 在伺服器上出貨增加外，CAP 在筆電市占率提高、拿下更多訂單，輝達 GB200 出貨在即，也將帶動 V-Chip 放量。

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鈺邦也因應需求持續擴產，明年上半年 CAP 產能將從 5000 萬顆提升至 7000 萬顆、V-Chip 從 6000 萬顆提升至 8000 萬顆，林溪東表示，CAP 及 V-Chip 毛利率本來就比較高，明年在經濟規模提升下，二個產品毛利率可望達 40-50%。

產品營收比重來看，林溪東表示，今年 DIP 占 38% 最高，但因 DIP 需求較穩定，預估明年比重會降到 32%，CAP 則會提升至至 34%，成為比重最高的產品，V-Chip 來到 28%、Hybrid 也由 0.8% 提升到 3%。