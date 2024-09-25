華新科中高階產品調漲 AI需求強明年展望正向
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-25 18:07
被動元件廠華新科 (2492-TW) 表示，AI 伺服器需求強勁，帶動產品售價 (ASP) 提升，目前也看到中高階產品漲價的情形，第三季營運向上、第四季持平，明年在 AI、車用成長，產品組合優化，營收成長、毛利率更將顯著提升。
華新科表示，AI 伺服器大電源供應器內的被動元件價值增加 10-30%；電阻規格升級，價值較傳統伺服器增加 40-60%。法人指出，若以輝達 GB200 為例，單櫃電容多 2000 顆高階 X6S(通用型陶瓷電容)，電容價值較傳統伺服器增加 200 美金，部分料號單價差到 10 倍。
AI PC 方面，華新科表示，已經自下半年起開始小量出貨，預計明年年中放量，很多 design-in 的機種都將在明年發酵，規格來看，AI PC 相較傳統 NB，電容會增加 200-300 顆。
車用部分，華新科表示，目前觀察市場成長或是公司市占率都還有很大的成長空間，目前車用訂單能見度 6-8 個月，主要直接供應給車廠，因應後續需求，將持續擴產車用 MLCC 和電阻產品。
整體而言，華新科認為，一般品價格落底，中高階料號有漲價狀況，目前報第三季營收可望優於第二季，第四季則估持平，目前觀察明年 AI、車用持續成長，手機和消費性電子也比較樂觀，明年展望正向，營收、毛利率向上。
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