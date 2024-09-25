華新科中高階產品調漲 AI需求強明年展望正向

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-25 18:07

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華新科表示，AI 伺服器大電源供應器內的被動元件價值增加 10-30%；電阻規格升級，價值較傳統伺服器增加 40-60%。法人指出，若以輝達 GB200 為例，單櫃電容多 2000 顆高階 X6S(通用型陶瓷電容)，電容價值較傳統伺服器增加 200 美金，部分料號單價差到 10 倍。

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AI PC 方面，華新科表示，已經自下半年起開始小量出貨，預計明年年中放量，很多 design-in 的機種都將在明年發酵，規格來看，AI PC 相較傳統 NB，電容會增加 200-300 顆。

車用部分，華新科表示，目前觀察市場成長或是公司市占率都還有很大的成長空間，目前車用訂單能見度 6-8 個月，主要直接供應給車廠，因應後續需求，將持續擴產車用 MLCC 和電阻產品。