三集瑞布局新品下半年發酵 今年營收可望增2成續創高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-06 13:25
電感廠三集瑞 - KY(6862-TW) 董事長林伙利表示，今年看好 AI 伺服器、AI PC 以及車用動能，且隨著新品下半年相繼發酵、新產能陸續開出下，營運可望較去年成長、續創新高。
法人則預估，三集瑞去年營收及獲利都已提前超車前年創高，獲利更將逾 1 股本，今年在 AI 相關應用放量、新品推升平均單價 (ASP) 提升下，營收估增 15-20%，毛利率也可望再向上，獲利基於 1 個股本再成長。
目前在 AI 應用方面，林伙利表示，AI 伺服器電感出貨暢旺，明年在美系客戶新一代 AI 伺服器平台量產下，出貨可望進一步升溫；AI PC 電感也已經開始小量出貨，也預計將於今年逐步放量，AI 產品營收比重目前約 30%，目標往 40-50% 邁進。
林伙利進一步指出，公司目前已有功率電感等 5-6 樣新產品送樣，除了 AI 外、也鎖定車用領域如充電樁電感等產品，相關效益可望在 2025 年下半年至 2026 年發酵，營運也可望迎來爆發成長。
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