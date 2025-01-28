〈蛇年產業景氣前瞻〉家電補助延長至2026年 台家電廠營運持續升溫

行政院延長住宅家電汰舊換新節能補助至 2026 年，加上每台最高可領 3000 元補助，搭配節能電器減徵貨物稅最高 2000 元優惠，帶動換機需求，可望持續挹注台灣家電廠聲寶 ( 1604-TW )、禾聯碩 ( 5283-TW )、全國電 ( 6281-TW ) 等冷氣業務成長。

聲寶總裁陳盛沺表示，2023 年集團營收達 94 億元，預期冰箱、空調及小家電等產品今年都能成長。其中冰箱年產能達 30 萬台，目前銷售 10 萬台，將透過替大廠代工提升產能利用率；空調部分，去年銷量 13 萬台，今年將以 15 萬台為最低目標。

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在產能布局方面，聲寶子公司瑞智 ( 4532-TW ) 將與大金合作在印度設廠生產壓縮機。考量印度市場 2025 年需求估計達 1200 萬台，計畫分兩期投資，第一期投資金額 新台幣 4-5 億元，第二期預計投資 新台幣 20 億元，預計今年下半年啟動。

不過，全國電 (6281-TW) 董事長林政勲日前指出 2025 年，因報復性旅遊排擠效應，可能仍是挑戰的一年，冷氣銷售成長有待觀察。