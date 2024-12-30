佳邦WiFi 7、低軌衛星應用明年下半年放量 元件產品切入AI交換器

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-30 20:19

‌



華科集團旗下天線及元件廠佳邦 (6284-TW) 今 (30) 日召開法說，董事長陳培真表示，明年手機應用樂觀，加上 AI PC 升級趨勢，都將推升元件出貨，Wi-Fi 7、低軌衛星天線元件也自明年中、下半年相繼量產。

各應用來看，陳培真認為，明年手機審慎樂觀，有一定程度的成長，目前佳邦在手機功率電感市佔率 33%；Wi-Fi 7 方面，客戶預計明年第三季起完全導入產品，低軌衛星也將在 6-7 月放量，後續也將發展低空經濟如無人機應用。

‌



AI 升級趨勢也帶動佳邦元件出貨，陳培真表示，以功率電感為例，過往一台筆電用 3 顆，但到 AI PC 則可增至 25 顆，明年持續開發新尺寸產品；此外，電源保護元件目前已切入 AI 交換器，下一階段將發展 AI 伺服器應用。

至於車用市場，陳培真直言，近兩年不是太發光的市場，會稍微抵銷掉其他應用的成長幅度，而車市不好，也導致工控沒有那麼好，原本佳邦預計朝車用這塊發展，但接下來 1-2 年會做策略調整。

財務長黃國書補充，目前元件訂單能見度 2-3 個月，天線近期有急單，能見度也達 3 個月；稼動率來看，目前元件 75%、天線 80%。

在產能方面，明年除了針對高頻元件擴產外，因應客戶希望在台灣、中國外有其他生產據點，佳邦也新增馬來西亞廠，產能預計自明年中逐漸提升，將生產功率元件、保護電感以及天線等產品。