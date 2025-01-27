〈春節何處去〉中台灣特殊景點一次看 落羽松樹海、隱藏版瀑布在這

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-27 09:30

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農曆年節 9 天長假到來，返鄉熱潮推升國旅需求，回中南部過年的民眾別忽略中台灣也有許多特殊景點值得造訪，包括去年正式開幕的國家漫畫博物館、台中后里泰安羽粼落羽松，以及南投隱藏版景點帖比倫峽谷瀑布。

去年開幕的國家漫畫博物館，是由原日式刑務所官舍群改建而成，園區內保留了建築本體、庭院林蔭和鏡湖的留白意境，館內更收藏上千本台灣及日本的經典漫畫，且不定期舉辦各類藝文展覽。

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而喜歡拍照的網美們，可以造訪台中后里的后里泰安羽粼落羽松，園區內擁有 800 顆組成的壯觀樹海。

若是想在市區漫旅拍美照，台中市北屯區的南興公園也擁有吸睛米奇樹，還有市區罕見的落羽松步道。

而中台灣的南投好山好水不容小覷，旅宿平台 Booking.com 挑選出幾處無須人擠人，能自在獨享自然風光、沉澱身心靈的隱藏秘境。

其中，帖比倫峽谷瀑布位於南投仁愛鄉，是全台唯一水平角迴旋冲出的瀑布，因位於人跡罕至的深山間，是隱藏版景點。