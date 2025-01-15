退訂潮？王星事件發酵 中國旅行社：確有泰國遊退單

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-15 07:53

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在中國演員王星事件影響下，近期東南亞旅遊市場出現變化，中國有旅行社的泰國相關訂單退訂量較大，預估退訂會持續至春節。

據《財聯社》周二（14 日）報導，唐一（化名）是一家大型旅行社的負責人，她表示：「春節的東南亞旅遊市場本會熱熱鬧鬧，但前述事件的衝擊給市場『潑了一盆冷水』。此次退訂潮，遊客未能出行，旅行社也將失去相應的利潤。」

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航旅縱橫的數據顯示，泰國曼谷位居 2024 年中國出境遊熱門城市榜首。在唐一看來，今年曼谷能否維持出境遊目的地榜首之位，成了未知數。

「我們旅行社已有百來人選擇取消泰國遊，目前來看，情況不容樂觀，影響範圍已擴至泰國周邊熱門目的地，計劃前往泰國周邊目的地的遊客，紛紛對旅行社提出了安全出行需求。」另一家旅行社負責人說。

一家上市旅企相關負責人表示，目前其所在公司東南亞商品為小範圍退訂，也存在旅客臨時抄底，退訂預料會持續至春節。

從旅行社利潤來看，東南亞這類短線目的地的利潤空間比長線商品小，以走量為主，對以東南亞短線為主營的旅行社的影響更大，對綜合性旅行社的影響較小。

不少遊客退訂泰國行程後，會考慮前往其他旅遊目的地，比如新加坡、馬來西亞、迪拜等，但也有直接取消出遊計畫的遊客。整體來看，對旅行社營收的影響比較有限。

民航市場方面，從航班恢復情況來看，航班管家的數據顯示，2025 年第 2 周，泰國周出港航班量為 1,024 班，恢復率（較 2019 年同期）為 79.2%。2024 年第 2 周，泰國周出港航班量為 663 班，恢復率為 51.2%。今年春運期間，泰國進出港航班量預估為 12,841 班，恢復率為 74.8%。

至於泰國遊退訂潮是否會影響航空公司「春運」運力投放，上市航空公司相關負責人稱，目前來看，「春運」運力投放仍會按計畫執行。