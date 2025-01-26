追「日」神卡前6名：現金回饋3%起跳 最高優惠32%的是它

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-26 10:10

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2024 年日元逼近 160 的「甜甜價」，掀起國人哈日潮，打呼語不是「有沒有去日本」而是「去日本幾次？」一連 9 天的蛇年農曆春節連續假期，相信已有許多人規劃旅行，《鉅亨網》為您整理最新的「旅日神卡」排行，挑選出「海外消費現金回饋」3% 以上的信用卡，綜合比較：若是新卡且綁定支付，以永豐銀行的「幣倍卡」最優，最高有 32% 現金回饋；若不限新戶，則以玉山銀行的熊本熊卡使用最方便，加上指定通路回饋也有 8.5% 回饋。

玉山銀行熊本熊雙幣卡：2025/06/30 前，在日本消費回饋 1% 無上限，搭配雙幣卡免 1.5% 國外交易服務費，直接回饋 2.5%。若加上日本三大交通卡 (SUICA、PASMO、ICOCA) 儲值、日本航空、JR 鐵路公司、迪士尼和環球影城等指定通路加碼 6% ，合計最高達 8.5% 優惠。

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台北富邦 J 卡也針對日本旅遊特別優惠，2025/06/30 前，日本地區消費享 3% 回饋，登錄再加碼 3% 回饋（有限名額），搭配指定通路加碼 2% 回饋（有上限）後，可達最高 8% 回饋。

公股銀近年來也趕上「哈日潮」，如兆豐銀的 mastercard 卡，針對海外消費推出 2% 回饋無上限，使用電子帳單且當期帳單需有新增國內不限金額一般消費，加碼回饋 1% 無上限，若在國外消費且有登錄，再加碼 0.1%（每期回饋上限 500 元），等於最高是回饋 4.1%。

台新銀行太陽 JCB 卡、台新玫瑰 mastercard，都有日韓歐美等國消費最高 3.3% 回饋。條件是：2025/06/30 前設定台新帳戶扣繳台新卡費，海外消費享最高 3.3％台新 Point 回饋，每期帳單回饋加總上限 10,000 點（每 1 點等值 1 元）。

聯邦銀行所推出的「吉鶴卡」也標榜「日圓友善」，只要是日幣消費就能享有一般消費 2.5% 回饋（無上限），綁定 ApplePay 於日本國內商店消費，可再享 1.5% 加碼回饋（上限 1,000 元），合計回饋達 4%。