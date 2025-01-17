〈焦點股〉中國宣布近期開放上海福建陸客團來台 觀光股歡呼多檔近漲停
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-17 10:17
中國文化和旅遊部 (文旅部) 今 (17) 日公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，由於有望初步開放陸客來台旅遊，未來兩岸交流常態化可期，觀光股早盤再次強漲歡呼，燦星旅 (2719-TW) 漲停鎖死，六福 (2705-TW) 一度亮燈，五福 (2745-TW) 和山富 (2743-TW) 漲幅達 9%，易飛網 (2734-TW) 和鳳凰 (5706-TW) 也漲超過半根停板。
中國文旅部指出，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，並增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。
而我國觀光業者也樂見其成。
六福表示，觀光業迎來年底旺季，耶誕檔期、年節假期和春酒尾牙季陸續登場，無論餐飲、宴會、住房及旅遊的需求都相當強勁。
其中，六福萬怡酒店住房除掌握展覽商機，更結合北流、大巨蛋活動強力吸客，宴會在熱門時段也幾乎全滿。
值得留意的是，六福酒店式商辦大樓持續按計畫興建及招商，預計於 2026 年完工，並將取得國內外 5 大建築標章認證，成為指標性商辦大樓。
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