〈焦點股〉中國宣布近期開放上海福建陸客團來台 觀光股歡呼多檔近漲停

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-17 10:17

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中國文旅部指出，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，並增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。

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而我國觀光業者也樂見其成。

六福表示，觀光業迎來年底旺季，耶誕檔期、年節假期和春酒尾牙季陸續登場，無論餐飲、宴會、住房及旅遊的需求都相當強勁。

其中，六福萬怡酒店住房除掌握展覽商機，更結合北流、大巨蛋活動強力吸客，宴會在熱門時段也幾乎全滿。