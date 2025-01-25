〈春節何處去〉北桃離塵不離城的好去處 泡湯、美食還有觀光工廠都向你招手

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-25 11:00

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2025 年新春過年長達 9 天的假期何處去? 在北部地區有業者包括南僑 (1702-TW)、宏亞 (1236-TW) 在桃園的觀光工廠都規劃有適合春節的活動，同時，在早春的時節，包溫泉鄉的北投泡湯，也是不錯的選擇，都屬離塵不離城的休閒。

宏亞在桃園市八德的「巧克力共和國」，春節特別企劃活動 1 月 25 日啟動，除 1 月 28 日及 1 月 29 日休館外，館內裝潢並充滿年節的喜氣，提供拍照打卡的區域也不少；至於停車方面，宏亞主管指出，巧克力共和國館區也提供高達 200 個停車位，不用爲停車發愁。

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「巧克力共和國」館內提供 70 個使用簡餐座位，戶外也有草地可用；至於春節特別企劃活動，「巧克力共和國」給你好運鈔能力，活動期間入園就送新台幣大波露巧克力一份。同時，春節期間有魔術表演、歡樂繪本共讀 讓共讀老師帶領小朋友體驗閱讀樂趣、許下心願來祈福、好運賓果對對樂、春節限定杯子蛋糕 DIY。

同時，巧克力共和國發售春節限定福袋， 限時限量發售，有機會抽中價值 3980 元的國立歷史博物館聯名蛇來運轉聚寶盆。

至於在桃園龜山工業區的南僑集團桃園觀光工廠，南僑桃園工廠歷史可以追溯到 1971 年，佔地 1 萬 5000 坪，並於 2012 年正式轉型為觀光工廠，是桃園龜山工業區第一家獲選的工廠，並持續深耕餐飲文化與產業教育。園區內的生活體驗區佔地 3,700 坪，結合環保知識、產業教育與多元美食文化，是春節期間寓教於樂的理想景點。不僅提供便利的停車設施，還能帶您走進南僑的產業歷史，深入了解背後的品牌故事，為您的旅程增添豐富的文化內涵。

南僑桃園生活體驗園區特別推出多樣化的 DIY 體驗，從美食到創意手作。(圖：南僑提供)

南僑桃園生活體驗園區特別推出多樣化的 DIY 體驗，從美食到創意手作，讓大小朋友都能樂在其中。跟著專業大廚親手製作香氣撲鼻的披薩，感受揉麵、鋪料、窯烤的樂趣；或體驗泰式料理的異國風情，親手製作酸辣爽口的青木瓜沙拉和內餡豐富的泰式春捲，每一份料理都帶來滿滿的成就感。而對於喜愛創意手作的朋友，也可以參加水晶肥皂打印體驗，親自製作一份獨一無二的紀念品，為春節增添不一樣的趣味與意義。

除了動手體驗，南僑桃園生活體驗園區內的餐廳更是美食饗宴的絕佳選擇。寶萊納啤酒餐廳在春節期間特別推出正宗德國經典料理，包括外酥內嫩的德國豬腳、手工製作的德式肉腸，以及薄皮窯烤披薩，除了品嚐地道的德國美味外，還可以親眼看到寶萊納鮮釀啤酒廠的釀造過程，這裡採用自 1516 年起由巴伐利亞大公威廉四世頒布的「啤酒純淨法」，僅使用水、麥芽、啤酒花和酵母四種原料製作啤酒。在這裡直接品嚐到最新鮮的鮮釀啤酒，體驗其獨特風味。

此外，還有本場流匠心製作各式日式拉麵與中式麵飯的多元選擇。若您喜歡泰國風情，泰國籍主廚親自操刀的泰式料理將為您呈現道地的泰式佳餚，每一口都是值得品嚐的經典泰式料理。無論您喜歡哪種料理風格，這裡都能一次滿足全家大小的味蕾需求。

日勝生加賀屋除夕初一於一樓待客區將短暫休憩的空間變身成熱鬧的日式屋台市集，屋台在日本新春、慶典等活動中扮演著不可或缺的角色，在充滿和風氛圍的音樂與親切的問候聲中，體驗別具一格的節慶韻味。

日勝生加賀屋這次邀請深受台日歡迎的快閃品牌「若葉鯛魚燒」，其擅長融合台日食材，除了「葡萄奶油起司」口味的鯛魚燒，也帶來日本人喜愛的「台灣大甲芋頭」口味，並特地以加賀屋的品牌發源地能登半島的名品清酒發想，推出專屬的「大吟釀白豆沙」限定口味。還有「米克班可麗餅」端出在台灣難得品嚐到的日式軟皮可麗餅，以及「丘比特糖葫蘆」。除此之外，更邀請榮獲 2013 ICT 咖啡金賞的「和珈屋咖啡」，帶來金賞摩卡配方咖啡。