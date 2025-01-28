〈春節何處去〉全台小七、星巴克探店 特色門市一覽

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-28 08:40

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年節走春，民眾也藉此探店小憩，統一集團旗下 7-ELEVEN 和統一星巴克由於各地設有密集店點，且多各具特色，迎來人潮商機可期，包括 7-ELEVEN 北部唯一寶可夢主題店、新北林口三井門市、台中清水服務區、高雄 TOMICA 全台首間主題店和全台多個老宅星巴克等。

台北中寧門市是 7-ELEVEN 北部唯一的寶可夢主題店，設有皮卡丘與伊布的燈箱以及超萌的周邊商品主題櫃，提供近百款寶可夢商品。

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新北林口三井門市開設全台首間全新視覺「7-ELEVEN X 影視音樂史努比主題店」，柱面上印有連續漫畫內容，並設有最經典的打卡點區凹凸自拍鏡。

有全台最美服務區之稱的清水服務區，近期全新改裝完成，主要建物占地超過 5,000 坪，融入清水豐富自然生態、人文風情和地方工藝等設計，三個樓層導入 50 個專櫃，還有以台中高美濕地為設計靈感的星巴克、設有全台首創 OPEN!3D 影像牆。

統一超也推薦，台南地區別錯過星巴克首家結合鹽山白雪美景概念的首府門市，臨近早期知名曬鹽場之一的鹽埕出張所。

而星巴克進駐市定古蹟的台南文創門市，坐落於台南火車站旁的台南文創園區內，延續日據時期台南出張所的日式建築美學。

位於嘉義新港的星巴克嘉義新港門市，為知名的林家老宅培桂堂，是當地詩人良醫林開泰於日治時期所興建的診療所及宅第，也是雲門舞集創辦人林懷民老師的老家，融合洋式、日式和閩式的建築樣貌，可看到新港自清末至今的地方歷史記憶。

在台北地區，年味氣息濃厚的大稻埕區有星巴克保安門市，保留販售鳳梨罐頭致富的大稻埕富商葉金塗古宅，整體為巴洛克式的建築風貌。