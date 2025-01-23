鉅亨速報 - Factset 最新調查：科馬里卡(CMA-US)EPS預估下修至5.35元，預估目標價為68.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對科馬里卡(CMA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元下修至5.35元，其中最高估值6.13元，最低估值4.7元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.13(6.15)
|6.8
|7
|最低值
|4.7(4.75)
|5.35
|6.4
|平均值
|5.35(5.45)
|6.01
|6.73
|中位數
|5.35(5.5)
|6
|6.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.90億
|36.47億
|36.21億
|最低值
|33.06億
|34.37億
|35.26億
|平均值
|34.21億
|35.51億
|35.82億
|中位數
|34.29億
|35.52億
|36.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.27
|8.35
|8.47
|6.44
|5.02
|營業收入
|30.49億
|29.38億
|36.31億
|51.48億
|49.85億
詳細資訊請看美股內頁：
科馬里卡(CMA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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