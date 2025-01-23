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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科馬里卡(CMA-US)EPS預估下修至5.35元，預估目標價為68.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對科馬里卡(CMA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元下修至5.35元，其中最高估值6.13元，最低估值4.7元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.13(6.15)6.87
最低值4.7(4.75)5.356.4
平均值5.35(5.45)6.016.73
中位數5.35(5.5)66.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值34.90億36.47億36.21億
最低值33.06億34.37億35.26億
平均值34.21億35.51億35.82億
中位數34.29億35.52億36.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.278.358.476.445.02
營業收入30.49億29.38億36.31億51.48億49.85億

詳細資訊請看美股內頁：
科馬里卡(CMA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCMA

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