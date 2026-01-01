鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至13.06元，預估目標價為360.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共44位分析師，對台積電ADR(TSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.74元上修至13.06元，其中最高估值15.43元，最低估值11.88元，預估目標價為360.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.43(15.43)
|19.13
|19.5
|19.85
|最低值
|11.88(11.88)
|13.35
|17.1
|19.85
|平均值
|13.2(12.9)
|16.12
|18.42
|19.85
|中位數
|13.06(12.74)
|16.08
|18.54
|19.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,652.65億
|2,067.42億
|2,222.74億
|2,206.94億
|最低值
|1,426.16億
|1,644.80億
|1,919.05億
|2,206.94億
|平均值
|1,537.64億
|1,877.18億
|2,121.49億
|2,206.94億
|中位數
|1,552.52億
|1,896.37億
|2,172.08億
|2,206.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.12
|6.57
|5.19
|7.04
|營業收入
|568.32億
|759.36億
|693.50億
|901.16億
詳細資訊請看美股內頁：
台積電ADR(TSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台美貿易協議正式拍板！台承諾5,000億美元投資、關稅降至15%
- 盤中速報 - 台積電ADR(TSM-US)大漲6.11%，報347.08美元
- 盤中速報 - 台積電ADR(TSM-US)大漲5.03%，報343.57美元
- 〈美股早盤〉台積電財報點火 晶片股領軍主要指數開高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇