鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至13.06元，預估目標價為360.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共44位分析師，對台積電ADR(TSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.74元上修至13.06元，其中最高估值15.43元，最低估值11.88元，預估目標價為360.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.43(15.43)19.1319.519.85
最低值11.88(11.88)13.3517.119.85
平均值13.2(12.9)16.1218.4219.85
中位數13.06(12.74)16.0818.5419.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,652.65億2,067.42億2,222.74億2,206.94億
最低值1,426.16億1,644.80億1,919.05億2,206.94億
平均值1,537.64億1,877.18億2,121.49億2,206.94億
中位數1,552.52億1,896.37億2,172.08億2,206.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS4.126.575.197.04
營業收入568.32億759.36億693.50億901.16億

詳細資訊請看美股內頁：
台積電ADR(TSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSTSM

台股首頁我要存股
