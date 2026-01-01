鉅亨速報 - Factset 最新調查：荷蘭國際集團(ING-US)EPS預估上修至2.44元，預估目標價為29.22元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對荷蘭國際集團(ING-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元上修至2.44元，其中最高估值2.6元，最低估值2.14元，預估目標價為29.22元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.6(2.6)
|3.01
|3.48
|4
|最低值
|2.14(2.14)
|2.41
|2.73
|2.9
|平均值
|2.4(2.39)
|2.72
|3.17
|3.53
|中位數
|2.44(2.4)
|2.75
|3.17
|3.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|269.02億
|286.36億
|309.78億
|336.78億
|最低值
|254.20億
|268.98億
|279.56億
|299.72億
|平均值
|263.46億
|278.33億
|296.87億
|314.22億
|中位數
|264.07億
|279.84億
|298.13億
|314.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.45
|1.07
|2.22
|2.14
|營業收入
|323.63億
|352.02億
|648.92億
|714.81億
詳細資訊請看美股內頁：
荷蘭國際集團(ING-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
