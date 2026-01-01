search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：荷蘭國際集團(ING-US)EPS預估上修至2.44元，預估目標價為29.22元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對荷蘭國際集團(ING-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元上修至2.44元，其中最高估值2.6元，最低估值2.14元，預估目標價為29.22元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.6(2.6)3.013.484
最低值2.14(2.14)2.412.732.9
平均值2.4(2.39)2.723.173.53
中位數2.44(2.4)2.753.173.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值269.02億286.36億309.78億336.78億
最低值254.20億268.98億279.56億299.72億
平均值263.46億278.33億296.87億314.22億
中位數264.07億279.84億298.13億314.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.451.072.222.14
營業收入323.63億352.02億648.92億714.81億

詳細資訊請看美股內頁：
荷蘭國際集團(ING-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSING

相關行情

台股首頁我要存股
荷蘭國際集團28.935-0.87%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty