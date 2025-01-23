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鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為10.39元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.85元，其中最高估值1.06元，最低估值0.37元，預估目標價為10.39元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.06(1.06)1.261.431.38
最低值0.37(0.37)0.680.921.03
平均值0.83(0.83)1.031.181.25
中位數0.85(0.89)1.041.191.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值400.23億409.10億422.26億424.00億
最低值375.90億360.33億361.71億372.88億
平均值390.18億396.71億401.27億397.91億
中位數390.39億399.01億402.14億397.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.350.040.844.450.46
營業收入499.67億510.49億529.36億475.32億398.09億

詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVOD

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