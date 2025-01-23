鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為10.39元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.85元，其中最高估值1.06元，最低估值0.37元，預估目標價為10.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.06(1.06)
|1.26
|1.43
|1.38
|最低值
|0.37(0.37)
|0.68
|0.92
|1.03
|平均值
|0.83(0.83)
|1.03
|1.18
|1.25
|中位數
|0.85(0.89)
|1.04
|1.19
|1.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|400.23億
|409.10億
|422.26億
|424.00億
|最低值
|375.90億
|360.33億
|361.71億
|372.88億
|平均值
|390.18億
|396.71億
|401.27億
|397.91億
|中位數
|390.39億
|399.01億
|402.14億
|397.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.35
|0.04
|0.84
|4.45
|0.46
|營業收入
|499.67億
|510.49億
|529.36億
|475.32億
|398.09億
詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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