鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為20.92元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.33元下修至1.31元，其中最高估值1.54元，最低估值1.17元，預估目標價為20.92元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.54(1.54)
|1.95
|2.61
|3.93
|最低值
|1.17(1.17)
|0.85
|0.67
|2
|平均值
|1.32(1.35)
|1.45
|1.82
|2.96
|中位數
|1.31(1.33)
|1.58
|1.79
|2.96
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|425.10億
|490.37億
|541.89億
|360.79億
|最低值
|392.67億
|337.92億
|339.57億
|360.79億
|平均值
|407.44億
|393.98億
|409.52億
|360.79億
|中位數
|399.36億
|385.32億
|396.84億
|360.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.45
|0.22
|2.53
|1.59
|營業收入
|98.61億
|369.75億
|513.86億
|386.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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