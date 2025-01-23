鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為23.99元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.91元下修至1.87元，其中最高估值2.14元，最低估值1.69元，預估目標價為23.99元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.14(2.14)
|2.43
|2.32
|2.49
|最低值
|1.69(1.69)
|1.84
|1.98
|2.49
|平均值
|1.87(1.88)
|2.09
|2.19
|2.49
|中位數
|1.87(1.91)
|2.06
|2.21
|2.49
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|131.08億
|133.14億
|134.99億
|130.65億
|最低值
|122.15億
|121.80億
|123.33億
|130.65億
|平均值
|125.35億
|127.18億
|129.80億
|130.65億
|中位數
|123.72億
|126.21億
|130.22億
|130.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.17
|3.49
|1.77
|2.11
|營業收入
|157.85億
|146.26億
|133.93億
|134.76億
詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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