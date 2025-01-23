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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為23.99元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.91元下修至1.87元，其中最高估值2.14元，最低估值1.69元，預估目標價為23.99元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.14(2.14)2.432.322.49
最低值1.69(1.69)1.841.982.49
平均值1.87(1.88)2.092.192.49
中位數1.87(1.91)2.062.212.49

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值131.08億133.14億134.99億130.65億
最低值122.15億121.80億123.33億130.65億
平均值125.35億127.18億129.80億130.65億
中位數123.72億126.21億130.22億130.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.173.491.772.11
營業收入157.85億146.26億133.93億134.76億

詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSKM

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