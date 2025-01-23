鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至7.46元，預估目標價為223.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.31元上修至7.46元，其中最高估值7.83元，最低估值7.03元，預估目標價為223.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.83(8.06)
|8.55
|9.35
|最低值
|7.03(6.87)
|7.4
|8.13
|平均值
|7.38(7.28)
|7.96
|8.83
|中位數
|7.46(7.31)
|7.86
|8.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|57.68億
|61.85億
|67.66億
|最低值
|51.73億
|56.35億
|62.02億
|平均值
|54.66億
|58.87億
|64.67億
|中位數
|54.96億
|58.54億
|64.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.44
|3.27
|3.78
|5.72
|6.98
|營業收入
|24.98億
|29.75億
|41.85億
|78.56億
|94.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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