search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至7.46元，預估目標價為223.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.31元上修至7.46元，其中最高估值7.83元，最低估值7.03元，預估目標價為223.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.83(8.06)8.559.35
最低值7.03(6.87)7.48.13
平均值7.38(7.28)7.968.83
中位數7.46(7.31)7.868.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值57.68億61.85億67.66億
最低值51.73億56.35億62.02億
平均值54.66億58.87億64.67億
中位數54.96億58.54億64.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.443.273.785.726.98
營業收入24.98億29.75億41.85億78.56億94.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIBKR

相關行情

台股首頁我要存股
Interactive Brokers Group Inc - Class A206.12-1.74%

延伸閱讀


Empty