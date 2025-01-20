美銀分析師：川普當靠山 不必擔心美股遭大幅拋售
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-20 13:40
川普投顧 2.0 即將正式開業，美國銀行策略分析師認為，川普重返白宮可能會保護美國股市免於大幅拋售。
策略分析師 Michael Hartnett 在報告中指出，美國股市受到「川普的保護」而免於下跌，儘管他也不預期股市會出現大幅上漲，原因是存在一些風險，包括大型科技股的高度集中、估值和投資者持倉等等。
他預計，投資者將重點關注川普的保護主義議程和降低公司稅的提案。
川普在第一任期內將股市視為其政府成功的晴雨表。許多投資者預期，川普在即將到來的任期內仍將對美國股市的回調保持敏感。儘管關稅是投資者和企業擔心的問題，但川普的其他政策可能對股市有利。
報告預計，川普的政策可能對美國股市產生的影響為：
然而，Hartnett 警告，其他因素也可能限制標普 500 指數的上漲空間，例如市場的高估值和指數的集中度—僅 10 檔股票就占了指數近 40% 的比重。
Hartnett 補充說，如果「川普 2.0」和利率下降無法使小型股羅素 2000 指數持續高於其 2021 年的高點，資產配置者可能會減少其在股票中的超配倉位。
Evercore ISI 的股票、衍生品和量化策略團隊負責人 Julian Emanuel 在一份給客戶的報告中寫道：「在川普 1 月 20 日就職典禮之前的 1 月份波動性，強化了對未來 1 年將更加波動的核心觀點。」
總體而言，策略分析師們一致認為，川普的政策仍然可能成為美國股市的推動力，但他們不認為這些收益會直線上升。 Emanuel 預計標普 500 指數在 2025 年收於 6800 點，比目前水準高出約 13%，但他仍然認為川普政府將繼續導致投資者在「風險偏好」和「風險厭惡」情緒之間搖擺。
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