川普發威！美國準總統「發幣」 一夜暴賺256億美元！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-20 09:00

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美國總統當選人川普上周六（18 日）在社交平台上發文，宣布推出個人 Meme 幣 TRUMP，用戶需訪問域名為「gettrumpmemes」的網站，以獲取 Meme 代幣，而該網站顯示，TRUMP 是唯一「官方川普 Meme 幣」。

TRUMP 幣一經推出便大火，CoinGecko 的價格數據顯示，該代幣以 0.1824 美元開盤價開始交易，12 小時內漲超 15,000% 至約 30 美元，代幣市值已飆升至 320 億美元，超過 TRON、Avalanche、Chainlink、Shiba Inu 等老牌代幣。

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gettrumpmemes 官網顯示，TRUMP 幣 80% 的供應量，由川普集團附屬公司 CIC Digital 和 CIC 共同擁有的實體 Fight Fight Fight LLC 持有。

官網表示，TRUMP 幣第一天初始發行量為 2 億枚，三年內預計發行量將達到 10 億枚，分 3 年逐步增加，CIC Digital 及其關聯方將獲得 TRUMP 交易活動產生的收入，鎖定 3-12 個月，未來 24 個月內解鎖。

這意味著，如果按照 320 億美元市值計算，那麼在 TRUMP 幣發行 12 小時後，川普集團旗下賬戶的浮盈已達到 256 億美元。

TRUMP 幣發行後，川普長子 Eric Trump 在 X 平台發文，稱該代幣是「家族進入一個新興業務領域的舉措」，並表示：「我為我們在加密貨幣領域不斷取得的成就感到自豪。TRUMP 幣是目前是地球上最熱門的數位迷因幣」。

隨著 Trump 代幣發行，川普家族直接下場的行為，以及 TRUMP 幣「80% 自有」的結構，引發了一些道德擔憂。