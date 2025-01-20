搶救Tiktok！川普：將於1/20發布行政命令 避免TikTok關停

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-20 07:25

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短影音平台 Tiktok「不賣就禁」法律周日（19 日）生效，Tiktok 上周六晚間宣布暫時停止在美國的服務，美國候任總統川普周日在社群平台 Truth Social 發文稱，將於周一發布一道行政命令，延長 TikTok 禁令生效前的時間。

川普在帖子中寫道：「我將在周一發布一道行政命令，延長禁令生效前的時間，以便我們能夠達成協議，保護我國國家安全。這道命令還會確認，在我發布命令前，任何幫助 TikTok 避免關停的公司，不必承擔責任。」

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川普提議，美國可以以「合資企業」方式持有 TikTok「50% 股權」。他說，這可能意味著與母公司字節跳動合作，或者與「我方選擇的買家共同成立」的新所有者合作。

川普上周六接受採訪時曾表示，他「極有可能」在就職後給予 TikTok90 天的禁令延緩執行期限。他表示，尚未做出最終決定，但他正在考慮將 1 月 19 日最後期限延長 90 天，且有可能會在周一宣布這項決定。

TikTok 執行長周受資上周五在 TikTok 發布短片，聲稱會盡全力確保 TikTok 未來繼續繁榮。周受資說，川普「承諾與我們一起找到讓 TikTok 可以在美國繼續運作的解決方案」，他代表公司全體員工和每一位用戶對川普表示感謝。

另據《CNN》報導，即將上任的美國國家安全顧問沃爾茨表示，川普團隊正與科技公司合作，計劃周一讓 TikTok 重新上線。沃爾茨還表示，川普需要時間來解決 TikTok 的問題。