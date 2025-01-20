凱基證入選盡職治理較佳名單 評比全獲滿分
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-20 12:59
凱基證券今 (20) 日指出，在落實盡職治理下，再度入選證交所「113 年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，並於「政策與遵循聲明」和 「實務與揭露」兩大主軸 30 項評比指標上，全數獲滿分。
為接軌國際責任投資原則，凱基證致力提供永續金融解決方案，自簽署機構投資人盡職治理守則遵循聲明後，除了迅速制訂責任投資政策，在投資決策及風險評估流程中納入 ESG(環境、社會、公司治理) 機制外，並藉由關注被投資公司營運狀況、出席股東會行使投票權，以及適當與被投資公司對話、互動等方式，積極落實盡職治理。
凱基證也提到，因應全球去碳化趨勢，已正式簽署加入碳核算金融聯盟，導入國際投融資碳排管理標準，建構氣候變遷風險管理機制，並遵循 SBTi(科學基礎減碳目標) 國際標準，藉此推動企業永續轉型，加速實現淨零排碳願景。
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