凱基證入選盡職治理較佳名單 評比全獲滿分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-20 12:59

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凱基證券今 (20) 日指出，在落實盡職治理下，再度入選證交所「113 年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，並於「政策與遵循聲明」和 「實務與揭露」兩大主軸 30 項評比指標上，全數獲滿分。

為接軌國際責任投資原則，凱基證致力提供永續金融解決方案，自簽署機構投資人盡職治理守則遵循聲明後，除了迅速制訂責任投資政策，在投資決策及風險評估流程中納入 ESG(環境、社會、公司治理) 機制外，並藉由關注被投資公司營運狀況、出席股東會行使投票權，以及適當與被投資公司對話、互動等方式，積極落實盡職治理。

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