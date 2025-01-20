search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

泰福完成合併保瑞生技 CDMO戰隊正式成軍

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-20 10:35

cover image of news article
泰福完成合併保瑞生技，CDMO戰隊正式成軍。(圖：shutterstock)

泰福生技 (6541-TW) 今 (20) 日宣布，已成功完成對保瑞 (6472-TW) 旗下子公司保瑞生技的收購整併。此次交易完成後，泰福將攜手保瑞集團，打造國際級生物製劑 CDMO 戰隊，泰福的 CDMO 將以被吸收的「Bora Biologics」品牌進軍全球生物製劑代工市場。 

泰福表示，此次的策略聯盟結合泰福對生物相似藥的創新開發，以及泰福在美國聖地牙哥的生產基地通過美國食品藥品管理局 (FDA) 核准且具商業化生產規模的優勢，與保瑞生技在台灣針對全球生物製劑藥物客戶早期委外研發的專業。 


過去 2 年中，保瑞生技已完成超過 35 個 CDMO 客戶服務、且準時交付的比例達 100%，將賦予合併後的「Bora Biologics」品牌平台，提供更靈活、更全面的一站式 (end-to-end) 解決方案。 

泰福執行長 Stephen Lam 表示，雙方合作將以台灣為前期開發服務中心，以具成本競爭優勢的利基，提供客戶早期生物製劑開發、分析能力，協助客戶加速邁向商業量產階段，並確保無縫接軌地技轉至業經美國 FDA 查核通過且擁有 2000 升產能的美國聖地牙哥商業量產廠區，進而順利量產上市。 

依照雙方策略聯盟規劃，合併後的公司將進行董事改選、並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任泰福新任董事長，泰福將與保瑞集團密切合作，為客戶提供涵蓋美國充填與封裝能力的完整供應鏈服務。 

保瑞董事長盛保熙則提到，藉由這次策略聯盟，非常期待能創造三贏。泰福能運用保瑞的全球資源，有效回應產業需求變化；保瑞生技也能立即取得美國本土的商業量能產能，提供客戶在生物製劑開發中的服務；同時，全球醫藥市場也能因雙方合作，可提供病患更多藥品選擇。 

文章標籤

泰福保瑞CDMO

相關行情

台股首頁我要存股
泰福-KY67.13.07%
保瑞7820.00%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.62
加權指數法興(購) 槓桿7.19
加權指數法興(售) 槓桿7
加權指數法興(售) 槓桿7.5

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

偏強
保瑞

86.96%

勝率

延伸閱讀


Empty