泰福完成合併保瑞生技 CDMO戰隊正式成軍

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-20 10:35

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泰福生技 (6541-TW) 今 (20) 日宣布，已成功完成對保瑞 (6472-TW) 旗下子公司保瑞生技的收購整併。此次交易完成後，泰福將攜手保瑞集團，打造國際級生物製劑 CDMO 戰隊，泰福的 CDMO 將以被吸收的「Bora Biologics」品牌進軍全球生物製劑代工市場。

泰福表示，此次的策略聯盟結合泰福對生物相似藥的創新開發，以及泰福在美國聖地牙哥的生產基地通過美國食品藥品管理局 (FDA) 核准且具商業化生產規模的優勢，與保瑞生技在台灣針對全球生物製劑藥物客戶早期委外研發的專業。

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過去 2 年中，保瑞生技已完成超過 35 個 CDMO 客戶服務、且準時交付的比例達 100%，將賦予合併後的「Bora Biologics」品牌平台，提供更靈活、更全面的一站式 (end-to-end) 解決方案。

泰福執行長 Stephen Lam 表示，雙方合作將以台灣為前期開發服務中心，以具成本競爭優勢的利基，提供客戶早期生物製劑開發、分析能力，協助客戶加速邁向商業量產階段，並確保無縫接軌地技轉至業經美國 FDA 查核通過且擁有 2000 升產能的美國聖地牙哥商業量產廠區，進而順利量產上市。

依照雙方策略聯盟規劃，合併後的公司將進行董事改選、並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任泰福新任董事長，泰福將與保瑞集團密切合作，為客戶提供涵蓋美國充填與封裝能力的完整供應鏈服務。