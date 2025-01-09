凱基金2024賺335億元寫歷史次高 EPS 1.97元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-09 19:20

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凱基金 (2883-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 12 月自結財務數據，單月稅後純益為 5.02 億元，全年稅後純益達 335.46 億元，創下歷年次高紀錄，年成長率 77%，每股稅後純益 (EPS)1.97 元。

凱基金表示，子公司凱基人壽 12 月投資操作相對保守，12 月稅後虧損 2.32 億元，但較去年同期虧損大幅縮小。

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凱基人壽 2024 年在質量並重的保費策略下，初年度保費收入年成長率逾 10%，並掌握金融市場機會，在整體投資收益提升的帶動下，年度累計稅後純益 221.55 億元，年成長 118%。

台股 12 月走揚，但交易量能較前月減少，凱基證券單月稅後純益為 6.36 億元。綜觀 2024 年資本市場交投熱絡，帶動凱基證券經紀、財富管理、承銷及金融投資操作等各項業務獲利顯著成長，全年稅後純益達 101.23 億元，年成長 38%。

凱基銀行 2024 年 12 月稅後純益為 3.98 億元，主要來自利息及手續費收入等核心收益的穩定貢獻，全年稅後純益達 55.36 億元。在存放規模年成長率達雙位數的帶動下，凱基銀全年總資產突破 9000 億元。此外，截至去年底逾放比率維持在 0.2%，資產品質維持穩健。

中華開發資本因投資部位評價增值變動，12 月稅後純益 0.4 億元，2024 年稅後純益達 7.31 億元。