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元大、凱基獲指數公司授權 3檔台股ETF發DR赴泰掛牌

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-17 18:05

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元大、凱基獲指數公司授權 3檔台股ETF發DR赴泰掛牌。(鉅亨網資料照)

證交所旗下臺灣指數公司將「臺灣 50 指數」、「臺灣多因子優選高股息 30 指數」及「臺灣優選 AI 50 指數」三檔指數，授權元大、凱基證券海外分支機構，發行連結台股 ETF 的存託憑證 (DR)，包括 TAIWAN19 (元大)、TAIWANHD13(凱基)、TAIWANAI13(凱基)，陸續於泰國交易所 (SET) 掛牌上市，為證交所集團推動商品跨國掛牌創下里程碑，協力推動台灣成為亞洲資產管理中心。

近年台股 ETF 蓬勃發展，吸引國際高度關注。本次授權的三檔指數涵蓋市值型的「臺灣 50 指數」、投資因子型的「臺灣多因子優選高股息 30 指數」及主題型的「臺灣優選 AI 50 指數」。


追蹤指數發行之 ETF 分別為元大台灣卓越 50 ETF (0050-TW)、凱基優選高股息 30 ETF (00915-TW)、凱基優選台灣 AI 50 ETF (00952-TW)，顯示各種投資面向的台股 ETF 充滿吸引力。

由國內投信公司結合集團旗下海外證券商，攜手將台股 ETF 推廣至海外，吸引資金投資這幾檔 ETF，壯大台股 ETF 規模，同時也為泰國投資人增添新投資選項，創造多贏。

證交所表示，臺灣指數公司鼎力支持政府推動台灣成為亞洲資產管理中心，及證交所集團打造國際級資本市場之策略方向，積極向投信公司、證券商或其海外分支機構推廣，使用台股指數或連結台股 ETF 於海外市場發行金融商品；並以長期深耕在地的經驗，持續戮力將台股指數化投資商品推向國際，為台灣股市增添新動能，提升資本市場競爭力。

TIP 授權指數發行 DR(連結臺股 ETF) 泰國交易所上市

指數名稱

DR 連結之臺股 ETF

DR 發行人

DR 代碼

掛牌日

臺灣 50 指數

元大台灣 50 (0050)

元大證 (泰國)

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臺灣多因子優選高股息 30 指數

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凱基證 (泰國)

TAIWANHD13

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臺灣優選 AI 50 指數

凱基台灣 AI 50 (00952)

凱基證 (泰國)

TAIWANAI13

2025/1/17

 

文章標籤

證交所ETF台股泰國DR0050

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