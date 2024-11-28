元大、凱基獲指數公司授權 3檔台股ETF發DR赴泰掛牌

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-17 18:05

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證交所旗下臺灣指數公司將「臺灣 50 指數」、「臺灣多因子優選高股息 30 指數」及「臺灣優選 AI 50 指數」三檔指數，授權元大、凱基證券海外分支機構，發行連結台股 ETF 的存託憑證 (DR)，包括 TAIWAN19 (元大)、TAIWANHD13(凱基)、TAIWANAI13(凱基)，陸續於泰國交易所 (SET) 掛牌上市，為證交所集團推動商品跨國掛牌創下里程碑，協力推動台灣成為亞洲資產管理中心。

近年台股 ETF 蓬勃發展，吸引國際高度關注。本次授權的三檔指數涵蓋市值型的「臺灣 50 指數」、投資因子型的「臺灣多因子優選高股息 30 指數」及主題型的「臺灣優選 AI 50 指數」。

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追蹤指數發行之 ETF 分別為元大台灣卓越 50 ETF (0050-TW)、凱基優選高股息 30 ETF (00915-TW)、凱基優選台灣 AI 50 ETF (00952-TW)，顯示各種投資面向的台股 ETF 充滿吸引力。

由國內投信公司結合集團旗下海外證券商，攜手將台股 ETF 推廣至海外，吸引資金投資這幾檔 ETF，壯大台股 ETF 規模，同時也為泰國投資人增添新投資選項，創造多贏。

證交所表示，臺灣指數公司鼎力支持政府推動台灣成為亞洲資產管理中心，及證交所集團打造國際級資本市場之策略方向，積極向投信公司、證券商或其海外分支機構推廣，使用台股指數或連結台股 ETF 於海外市場發行金融商品；並以長期深耕在地的經驗，持續戮力將台股指數化投資商品推向國際，為台灣股市增添新動能，提升資本市場競爭力。

TIP 授權指數發行 DR(連結臺股 ETF) 泰國交易所上市