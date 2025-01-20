TikTok發布聲明：正在恢復美國用戶服務

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-20 07:55

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短影音平台 TikTok 周日（19 日）在社交平台 X 上發布聲明，表示正在恢復對美國用戶的服務，並將與美國候任總統川普合作，制定一項長期解決方案，讓 TikTok 繼續留在美國。

美東時間周日下午 1 時，部分美國 TikTok 用戶已經可以訪問消息、查看個人資料、閱讀應用程式上的評論。

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據《路透社》報導，TikTok 在致用戶訊息中說：「由於總統川普所付出的心力，TikTok 得以重回美國。」

川普周日在社群平台 Truth Social 發文稱，將於周一發布一道行政命令，延長 TikTok 禁令生效前的時間。

川普在帖子中寫道：「我將在周一發布一道行政命令，延長禁令生效前的時間，以便我們能夠達成協議，保護我國國家安全。這道命令還會確認，在我發布命令前，任何幫助 TikTok 避免關停的公司，不必承擔責任。」