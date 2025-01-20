川普、習近平通話 玉淵譚天：美國應該記得一些教訓

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-20 11:00

‌



中國國家主席習近平上周五（17 日）晚間同美國總統當選人川普通話，習近平提到：「我們都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。」

如何理解「好的開始」、「新的起點」？這通電話，又意味著什麼？

‌



中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」上周六說，過去幾年，美國應該記得一些教訓：

由於美方一系列錯誤行徑，導致中美交流機制一度幾乎全部停擺。後續中美恢復和新建了多個溝通機制，在外交、安全、經貿等領域取得了積極成果。

「玉淵譚天」稱，只要中美繼續溝通交流，就可以有新的起點，好的開始。

一個值得注意的細節是，此次川習通話距離川普正式就職還有 3 天。同一天早些時候，中方宣布，應美方邀請，習近平特別代表、國家副主席韓正將赴美國首都華盛頓出席於 1 月 20 日舉行的川普總統就職典禮。

過去兩個月，川普曾公開表達希望同中國領導人溝通的意願。

川普在打贏美國總統選戰後，就曾表示與中方存在著溝通渠道。這次通話，川普也表示很珍視同習主席的關係，希望繼續保持對話溝通，期待儘快同習近平見面。

習近平在這次通話中表示，雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，讓中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前行。

「玉淵譚天」說，要理解中美正確相處之道，就要放在當下中美關係的背景下來看。

最近，拜登政府對華制裁開始了「最後的瘋狂」，接連在半導體、新能源、紡織、有色金屬等領域接連發布了限制措施，幾乎是每隔一天就會有一個新的制裁措施。

可以說拜登把對華遏制打壓的政策發揮到了極致。在復旦大學美國研究中心主任吳心伯看來，這實際上是要為川普執政後的美中關係設定一個軌道——川普無法偏離遏華框架。

對此，中國的態度非常明確。面對美方的遏制打壓，中方推出了一系列反制裁措施。中國迅速且堅決地反制，就是要告訴美方，中美關係不能偏航。

當然，中美作為兩個國情不同的大國，難免會有一些分歧。習近平在通話中也提到，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。

「玉淵譚天」強調，過去一段時間，中美關係之所以出現問題，正是因為美方沒有尊重中方的核心利益和重大關切。

尤其是在台灣問題上，在同習近平的溝通中，拜登多次作出承諾，不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。

結果是，拜登政府仍舊沒有放棄通過台灣問題遏制中國。

此次通話中，習近平也告誡美方：「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」。

除了台灣問題，習近平也特別提到經貿問題，他表示，中美經貿關的本質是互利共贏，對抗不應是中美兩國的選擇。

「玉淵譚天」稱，互利共贏，這四個字如何理解？

算經濟賬，中美貿易額超過 6,600 億美元，7 萬多家在華美企年利潤達 500 億美元；

算就業賬，僅對華出口就支撐了美國 93 萬個就業崗位；