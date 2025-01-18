魔鬼藏在細節裡？川普與習近平通話 中媒列5點不尋常

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 13:08

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川普周五 (17 日) 與中國領導人習近平進行了重要的電話溝通，這通電話引起了全球媒體的廣泛關注。川普當日在社群媒體平台 Truth Social 發文表示，他與習近平在電話上討論了 TikTok、芬太尼 (Fentanyl)、貿易等議題。

川普發文稱：「我剛與中國習近平主席通話。這通電話對中國和美國來說都是非常好的。我預期我們將一起解決許多問題，並且立即開始。我們討論了貿易平衡、芬太尼、TikTok 以及其他許多議題。習近平主席和我將竭盡全力使世界更加和平與安全！」

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據悉，習近平也在該通話後表示，雙方都希望中美關係能取得更大進展。

雖然中國官媒《新華社》僅報導雙方的通話，並未透露太多細節，但中國媒體《財經》以專欄列出該通電話五個不尋常的細節，試圖從看似不經意的細節，看出意味深長的訊號：

細節一：特殊節點

首先是時間的選擇。該通電話恰逢川普即將就任美國總統的三天前，顯示出中方對此時間節點的精心安排。中方在通話中再次祝賀川普當選總統，川普也對中國領導人的祝賀表示感謝。

然而，《新華社》的報導中使用了「應約」這個外交術語，或可推知該通電話實則為美方主動發起，中方積極配合。

細節二：「兩個偉大」

中國領導人提到「中美兩個偉大的國家都在追逐各自的夢想」，強調了兩國的偉大。川普則表示「很珍惜同習主席的偉大關係」，顯示出對中方的尊重和對未來合作的期待。

細節三：盡快見面

川普在通話中表達了「期待盡快同習主席見面」的願望，顯示出他對中美關係的重視。兩位領導人一致認為，中美兩國應保持長久友好，共同維護世界和平。

川普也在通話後就興奮地發文，稱該通電話對中美雙方都很美好，並期待現在起就能一起解決許多問題。

細節四：闡明原則

中國領導人在通話中強調，儘管兩國存在分歧，但應尊重彼此的核心利益，妥善解決問題，其中包括台灣問題和經貿關係等。

中國領導人稱台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。

另外，中方重申中美經貿關係的本質是互利共贏，反對對抗衝突。川普或許已聽進去了，因為他發文稱兩人討論了「TikTok、芬太尼 (Fentanyl)、貿易以及其他議題」。

細節五：好的開始

通話結束時，雙方同意建立策略溝通管道，保持經常性聯繫，顯示了雙方對未來合作的積極態度。《新華社》報導稱，中方領導人向川普表示，盼中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，推動兩國關係在新起點取得更大進展。

川普也發文稱：「習主席和我將盡一切努力讓世界更加和平與安全」，且川普還將此文置頂。此前川普也積極表態，稱中美聯手可解決世界上所有問題。如此積極的表態是過往美國總統所沒有的，例如拜登。

最後，中國派國家副主席韓正出席川普就職典禮，相較於日本、韓國、澳洲等國派外長出席，中方規格顯然更高，也顯示了對中美關係的特別看重，對川普的特別尊敬，這外交技術不啻是好的開始。

結論