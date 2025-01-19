本週操盤筆記：川普就職、日銀利率決策、Netflix財報
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-19 21:50
本週重點國際財經大事包括：美國候任總統川普宣誓就職，投資人聚焦新政府關稅政策，市場恐將掀起波瀾。此外，日銀本週將揭曉最新利率決策，美股財報季持續進行，串流媒體巨擘 Netflix(NFLX-US)、德儀 (TXN-US) 相繼公布最新業績，南韓記憶體晶片龍頭 SK 海力士上季財報也將出爐。
本週操盤筆記 (0120-0124)
1. 川普就職
川普的「首日行政令」將成為本週金融市場的核心變數。根據媒體報導，在與參議院共和黨人舉行的兩小時會議中，川普表示已準備約 100 份行政令，計劃在就職首日簽署。
這些行政令或涉及關稅、邊境等多個敏感領域，可能對市場產生重大影響。具體政策目前尚不得而知，但可以留意一下川普在競選過程中，承諾在上任第一天實施的一些「引人注目」的重點政策。
其中最備受矚目的是，經濟政策方面計劃對墨西哥和加拿大徵收 25% 進口關稅，並將設立專門「對外收入局」負責關稅徵收。另外還有移民政策以及稱能在就任 24 小時內結束俄烏衝突的外交政策。
2. 日銀利率決策
根據外媒最新調查顯示，近四分之三的日銀 (日本央行 / BOJ) 觀察人士預估日銀將於本週升息。報導指出，日銀在本週五 (24 日) 結束為期兩天的會議後，可能將利率從 0.25% 上調，除非川普在就任總統之初擾亂市場或改變對全球經濟的預期。
自上次去年 12 月會議以來，官員們對薪資上漲也變得更有信心，特別是在本月稍早召開的日銀分行經理會議之後。數據顯示日本的生活成本一直居高不下，經濟正逐漸復甦。知情人士稱，年度春季薪資談判可能會產生與去年類似的結果，越來越多日本企業將提高工資視為既定事實。
另外，日元疲軟也被視為關鍵因素。約 69% 的經濟學家表示，日元之前的貶值增加了本次會議升息的可能性。日本因長期的低率政策，被投資人做為利差交易的工具，也是造成日元長期貶值的主要原因之一。
3. 本週財報重點
上週銀行股揭開美股財報季序幕，本週仍有數家規模較小的銀行股公布財報。值得注意的是，美國串流媒體巨擘 Netflix 和類比 IC 龍頭大廠德州儀器本週將揭曉上季業績，還有南韓記憶體晶片龍頭 SK 海力士、LG 電子的最新財報也將出爐。
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