本週操盤筆記：川普就職、日銀利率決策、Netflix財報

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-19 21:50

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本週操盤筆記 (0120-0124)

1. 川普就職

川普的「首日行政令」將成為本週金融市場的核心變數。根據媒體報導，在與參議院共和黨人舉行的兩小時會議中，川普表示已準備約 100 份行政令，計劃在就職首日簽署。

這些行政令或涉及關稅、邊境等多個敏感領域，可能對市場產生重大影響。具體政策目前尚不得而知，但可以留意一下川普在競選過程中，承諾在上任第一天實施的一些「引人注目」的重點政策。

其中最備受矚目的是，經濟政策方面計劃對墨西哥和加拿大徵收 25% 進口關稅，並將設立專門「對外收入局」負責關稅徵收。另外還有移民政策以及稱能在就任 24 小時內結束俄烏衝突的外交政策。

2. 日銀利率決策

根據外媒最新調查顯示，近四分之三的日銀 (日本央行 / BOJ) 觀察人士預估日銀將於本週升息。報導指出，日銀在本週五 (24 日) 結束為期兩天的會議後，可能將利率從 0.25% 上調，除非川普在就任總統之初擾亂市場或改變對全球經濟的預期。

自上次去年 12 月會議以來，官員們對薪資上漲也變得更有信心，特別是在本月稍早召開的日銀分行經理會議之後。數據顯示日本的生活成本一直居高不下，經濟正逐漸復甦。知情人士稱，年度春季薪資談判可能會產生與去年類似的結果，越來越多日本企業將提高工資視為既定事實。

3. 本週財報重點