歐盟加強對馬斯克X調查 川普就職前夕再施壓

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-18 01:30

‌



歐盟執委會周五 (17 日) 表示，將加強對馬斯克旗下社群媒體平台 X 的調查，檢視其是否違反歐盟內容管理規定。歐盟要求 X 提供更多內部文件，包括有關其推薦系統的資料，以評估其是否符合歐盟的「數位服務法」(DSA)規定。

歐盟執委會自 2023 年 12 月起對 X 進行調查，並要求該公司在 2024 年 2 月 15 日前提供推薦系統的內部文件及近期變更的相關資料。歐盟數位事務主管維爾庫南 (Henna Virkkunen) 表示，這些新步驟旨在進一步檢查 X 推薦系統是否遵守 DSA 要求。

‌



馬斯克作為川普的盟友，一直與歐盟監管機構發生衝突。最近，歐洲政治人物對馬斯克支持德國極右翼的「德國另類選擇黨」(AfD) 及英國右翼「改革黨」(Reform UK) 表示關注，並指控他干涉選舉。馬斯克回應說，這些批評是對言論自由和民主的侮辱。

歐盟執委會強調，雖然馬斯克有言論自由的權利，但他們正在評估 X 的算法是否推動單一觀點，並可能對選舉造成不公平影響。歐盟數位服務法旨在規範如仇恨言論和選舉干預等非法內容。

為了進一步調查，歐盟委員會發出「保存命令」(retention order)，要求 X 保留自 2024 年 1 月 17 日起至 2025 年底的內部文件及有關推薦算法設計和功能變更資訊。與此同時，歐盟還要求訪問 X 的技術介面 (interface)，以進行有關內容管理和帳戶病毒傳播的調查。