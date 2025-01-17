軟板廠旭軟去年獲利估將創6年新高 EPS將達1.2元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-17 10:32

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鉅祥 (2476-TW) 旗下軟板廠旭軟 (3390-TW) 在 2024 年第四季營收雖然下滑到 2.09 億元，呈現季減及年減，但預估仍有獲利進帳，也較 2023 年同期虧轉盈，法人估全年每股稅後純益可達 1.2 元，也將改寫 6 年新高。

旭軟 2024 年前三季營收 6.47 億元，年增 11.56%，前三季稅後純益 8086 萬元，已勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元。2024 年全年將可達 1.2 元。

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外電報導指出，日本凸版原先擁有 2 處中小尺寸液晶面板生產據點，分別位於日本高知縣和台灣，其中高知工廠因設備老舊、已在 2024 年之前將產能轉移至台灣工廠。日本雖將退出中小尺寸液晶面板的生產，但之後仍將向凌巨採購、持續進行販售。

旭軟原有軟板事業偏向的顯示器 (LCM) 應用，凌巨爲重要客戶之一，公司並積極提升汽車工業控制等應用的比重，在客戶端方面，旭軟並於 2024 年再新增兩大日系客戶的工控軟板訂單，並於 2024 年 7 月起開始量產出貨，日本凸版爲重要日系客戶之一，旭軟預售，日系大廠的採購效益並將在 2025 年起大幅發酵，出貨金額將倍數增長。

同時，在日系廠商的開發部分，旭軟持續在 5 家日系客戶打樣、送樣及尋求認證之中，對日系客戶鎖定工控、汽車應用需求，對歐美客戶的開發上，則鎖定在醫療的軍工規格需求，並預估對歐美客戶出貨將攀升到營收的 5-10%。

對於旭軟執著於對日系客戶的加速開發，除部分來母公司的鉅祥的居間協助之外，旭軟也指出，這些來自日本軟板廠的轉單，主要看好旭軟的持續投資在台投資改善生產品質及技術，而旭軟看上的也是日本訂單毛利率優於旭軟平均毛利率水準的有利條件。

同時旭軟爲集中生產，決議以 3.5 億元買下龜山廠毗鄰的金琦豐紡織廠廠房、土地資產，公司預計再投入 1 億元資金改善其機電等設備，預計將在 2025 年投入生產。