〈旭軟展望〉新增日系兩新客戶穩定出貨中 估明年還有高倍數成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-23 18:38

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鉅祥 (2476-TW) 旗下軟板廠旭軟 (3390-TW) 在原有的顯示器 (LCM) 外應用，並積極提升汽車工業控制等應用的比重，在客戶端方面，旭軟並於 2024 年再新增兩大日系客戶的工控軟板訂單，並於 7 月起開始量產出貨，董事長林永寶指出，日系大廠的採購效益並將在 2025 年起發酵，出貨金額將倍數增長。

同時，在日系廠商的開發部分，旭軟持續在 5 家日系客戶打樣、送樣及尋求認證之中，對日系客戶鎖定工控、汽車應用需求，對歐美客戶的開發上，則鎖定在醫療的軍工規格需求，並預估對歐美客戶出貨將攀升到營收的 5-10%。

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同時旭軟爲集中生產，決議以 3.5 億元買下龜山廠毗鄰的金琦豐紡織廠廠房、土地資產，公司預計再投入 1 億元資金改善其機電等設備，預計將在 2025 年投入生產；而爲因應擴張，並將以發行 CB 及辦理現金增資自市場資募資金 4 億元。

旭軟的此一增加 4.5 億元的資本支出案，將購置 1257 坪土地及 901 坪廠房，主要爲將在外承租用於進行後段生產二廠及間接支援生產的三廠遷入集中在自有的新購廠房生產，其中二廠的租約將在明年 8 月到期。