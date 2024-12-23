〈旭軟展望〉今年獲利可望改寫6年新高 有利配發股利優於上年
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-23 18:05
由鉅祥 (2476-TW) 持股 14.42% 的軟板廠旭軟 (3390-TW) 2024 前三季稅後純益 8086 萬元，勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元，同時，在第四季營運可望不再如 2023 年同期吃新台幣匯率的虧，全年獲利 2024 年全年獲利也可望改寫 6 年來新高，將有助於提高股利的發放，預計將不低於去年的 0.7 元。
旭軟與圓裕 (6835-TW) 同列爲 2024 年前三季軟板廠營運獲利的軟板廠，旭軟的 2024 年前三季營收 6.47 億元，年增 11.56%，前三季稅後純益 8086 萬元，勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元，法人估計第四季旭軟第四季營收維持在 2.3-2.4 億元，持平於上季及去年同期且不會出現虧損，2024 年全年獲利也可望改寫 6 年新高。
旭軟今 (23) 日召開法人說明會，公司指出，公司採取動作在第四季降低對美元的持有的部位，用於規避來自匯率波動造成的營業外損失，也有助於整體獲利的進一步維持穩定。
旭軟 2023 年前三季每股純益達 1.24 元，但去年第四季卻遭遇新台幣匯率波動造成的損失認列，全年每股純益 1 元，配發每股 0.7 元現金股利，包括母公司鉅祥及旭軟在今年第四季對此格外留意，以防止業外的損失侵蝕本業的獲利，同時，依此一情況發展，預估 2024 年的股利配發將可望優於 2023 年的 0.7 元現金股息。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- AI PC需求揚 鉅祥旗下旭軟上半年EPS1.16元超越去年全年
- 〈焦點股〉軟板需求轉強 旭軟、台虹獲法人力挺站所有均線
- 圓裕前三季EPS 2.38元優於旭軟1.17元 更勝台郡等虧損軟板廠
- 今年獲利可望改寫6年新高 加碼資本支出4.5億元
上一篇
下一篇