文曄明星應用看旺 看好今年營收獲利雙增
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-17 13:31
半導體通路大廠文曄 (3036-TW) 看好今年隨著資料中心業務持續成長，加上工控、車用等明星應用需求復甦，今年營收、獲利將再優於去年，法人估，由於文曄去年營收距離兆元僅一步之遙，今年可望躋身營收兆元俱樂部成員。
文曄在去年正式併購 Future，不過，去年因面臨車用與工控需求進入庫存調整階段，Future 營運也受壓抑，但隨著最壞情況已經過去，文曄看好，依目前客戶提供訊息來看，車用與工控產業的庫存有機會在上半年調整完畢，有助需求在下半年復甦。
文曄指出，去年營收達 9594.32 億元，年增 61.38%，第一大成長動能為資料中心，第二大則因併購 Future，展望今年，隨著 Future 營收貢獻增加一季，加上資料中心業務需強以及其他應用復甦，整體營運會比去年好。
文曄去年第四季營收 2618.78 億元，季增 0.24%，年增 38.05%，累計全年營收 9594.32 億元，年增 61.38%。
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