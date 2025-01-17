文曄明星應用看旺 看好今年營收獲利雙增

文曄在去年正式併購 Future，不過，去年因面臨車用與工控需求進入庫存調整階段，Future 營運也受壓抑，但隨著最壞情況已經過去，文曄看好，依目前客戶提供訊息來看，車用與工控產業的庫存有機會在上半年調整完畢，有助需求在下半年復甦。