〈焦點股〉旭軟續增新客戶且獲利可望再攀高 爆量漲停突破整理區

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-24 10:18

‌



由鉅祥 (2476-TW) 持股 14.42% 的軟板廠旭軟 (3390-TW) 2024 前三季稅後純益 8086 萬元，勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元，新增日系兩客戶出貨穩定，2025 年可望再獲新客戶，今 (24) 日爆量攻上漲停 28.8 元，突破平台整理區。

旭軟與圓裕 (6835-TW) 同列爲 2024 年前三季軟板廠營運獲利的軟板廠，旭軟的 2024 年前三季營收 6.47 億元，年增 11.56%，前三季稅後純益 8086 萬元，勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元。

‌



同時，在第四季營運可望不再如 2023 年同期吃新台幣匯損的虧，2024 年全年獲利也可望改寫 6 年來新高，將有助於提高股利的發放，預計將不低於去年的 0.7 元。

旭軟於 2024 年再新增兩大日系客戶的工控軟板訂單，並於 7 月起開始量產出貨，董事長林永寶指出，日系大廠的採購效益並將在 2025 年起發酵，出貨金額將倍數增長。