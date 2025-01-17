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鉅亨速報

營收速報 - 2025年1月17日台股中小型公司12月營收一覽（新增1家）

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 07:55


本次公布12月營收一覽

截至台北時間2025年1月17日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1986家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
精確-電機機械 6.90億 62.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
精確-電機機械 6.90億 15.3%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1986家。其中營收年增大於 25％有602家，年增小於-20％有316家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 203家
介於10～50億 >= 0% 285家
介於10～50億 < 0% 143家
介於10～50億 <= -20% 203家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 399家
小於10億 >= 0% 411家
小於10億 < 0% 225家
小於10億 <= -20% 203家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
聯上發-建材營造業 5.37億 98171.4%
寶徠-建材營造業 2.00億 40691.2%
富華新-建材營造業 32.83億 27397.7%
華友聯-建材營造業 1.19億 5812.7%
泓辰-電機機械 1,082萬 4750.2%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇普-建材營造業 53.06億 9825838.9%
理銘-建材營造業 15.10億 667845.6%
三豐-建材營造業 6.80億 135286.1%
富宇-建材營造業 14.66億 54665.9%
宏普-建材營造業 18.05億 11995.9%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收12月營收建材營造業聯上發電機機械精確

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精確402.83%
聯上發11.81.29%
寶徠150.00%
富華新31.1-0.96%
華友聯115.50.00%
皇普39-0.13%
理銘54.70.37%
三豐19.951.27%
富宇68.80.15%
宏普310.49%
泓辰60.22.40%

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