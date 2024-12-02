〈旭軟展望〉新增兩日系客戶 將自市場籌資逾4億元因應擴張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-02 12:35

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鉅祥 (2476-TW) 旗下軟板廠旭軟 (3390-TW) 2024 前三季稅後純益 8086 萬元，勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元，公司除在在原有的顯示器 (LCM) 外，並積極提升汽車、AI PC 等應用的比重，在客戶端方面，旭軟並於近再新增兩大日系客戶，效益並將在 2025 年起發酵。

同時旭軟爲集中生產，決議以 3.5 億元買下龜山廠毗鄰的金琦豐紡織廠廠房、土地資產，公司預計再投入 1 億元資金改善其機電等設備，預計將在 2025 年投入生產；而爲因應擴張，並將以發行 CB 及辦理現金增資自市場資募資金。

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旭軟竹決議以發行 CB 及辦理現金增資自市場資募資金，估將籌資 4 億元以上資金，這也是今年以來的第三件市場籌資案。

旭軟 2024 年前三季稅後純益 8086 萬元，勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元嘉聯益 (6153-TW)、同泰 (3321-TW) 及台郡 (6269-TW) 等軟板廠在前三季呈現虧損的局面。