〈台積電法說〉今年營收年增25%、AI業績翻倍、資本支出飆新高 十大重點一文看懂

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-16 19:19

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Q4 EPS 14.45 元創高 去年每天開門賺 32 億元

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 去年第四季受惠整體稼動率提升、抵銷 3 奈米產能爬升影響，毛利率達財測高標 59%，營益率也超標、達 49%，單季稅後純益 3746.8 億元，每股稅後純益 14.45 元，雙雙創下單季新高，累計 2024 全年稅後純益達 1 兆 1732.68 億元，年增 39.9%，每股稅後純益 45.25 元。

Q1 美元營收中位數季減 5.5% 全年增 24-26% 續創高

財務長黃仁昭表示，儘管第一季為手機淡季，但受惠 AI 晶片需求強勁抵銷部分影響，預期台積電第一季營收 250 至 258 億美元，季減 4 至 7%，大致與外資預期相當，全年美元營收預估年增率 24-26%，續創歷史新高。

不上調毛利率區間有兩因素

台積電過去毛利率曾一度達 60% 甚至以上，黃仁昭說，台積電長期毛利率預估仍維持在 53% 及更高的區間，主要有兩個不確定性因素，一是海外廠每年將稀釋公司毛利率 2 至 3 個百分點，二則是擔憂大環境的不確定性因素相當高，怕會影響終端需求，因此決定維持現有預估區間。

今年 Foundry 2.0 產值年增 1 成

展望今年，董事長魏哲家看好，隨著整體半導體產業庫存陸續去化至健康水位，今年半導體產值將年增 10%，主要受惠 AI、HPC 需求成長與其他應用復甦，台積電因在先進製程與先進封裝等領域保持領先地位，營收表現將再度優於產業平均。

今年資本支出 380-420 億美元 較去年大增再創高

魏哲家指出，為滿足未來 5G、AI 與 HPC 需求，今年資本支出將達 380-420 億美元，年增 28-41%，續創歷史新高，其中，70% 將用於先進製程，10-20% 則用於特殊製程，10-20% 為先進封裝、先進測試與光罩等需求。

AI 加速器今年業績倍增 近五年業績 CAGR 達 44-46%

魏哲家指出，台積電定義 AI 加速器為在資料中心執行 AI 訓練和推論功能的 AI GPUs、AI ASICs 和 HBM 控制器，去年 AI 加速器佔總營收比重接近 14-16%，隨著 AI 相關需求持續強勁增加，預期 AI 加速器營收貢獻在 2025 年會再成長一倍。同時也預估其 2024 至 2029 年的年複合成長率 (CAGR) 接近 44-46%(mid-forties)。

2029 年前營收 CAGR 近 20%

魏哲家說，由於台積電在全球半導體產業扮演著關鍵和不可或缺的角色，將掌握 5G、AI 和 HPC 等產業大趨勢成長，自 2024 年起的五年期間，台積電的長期美元營收成長將以近 20% 的年複合成長率增加，主要受惠智慧型手機、HPC、物聯網和汽車等四個成長平台。

CoWoS 砍單是謠言！

針對日前傳出客戶下修 CoWoS 產能需求，魏哲家回應指出，那是謠言，AI 相關業務現階段還是供不應求，不會有砍單的問題，正積極增加產能滿足客戶訂單，只希望 AI 營收能有再上調的空間。

美國廠定價較高 客戶也同意

魏哲家指出，美國廠定價確實比較高，不過都已取得客戶同意，同時也跟美國政府保持良好溝通，美國亞利桑那州二廠與三廠皆照計畫進行中，預期未來建造成本還可以持續改善。

N2 下半年量產 N2P 明年下半年量產