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〈台積電法說〉估Q1美元營收季減5.5% 全年年增24-26%續創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-16 14:42

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台積電Q4法說會。(鉅亨網記者魏志豪攝)

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，財務長黃仁昭表示，儘管第一季為手機淡季，但受惠 AI 晶片需求強勁抵銷部分影響，預期第一季營收 250 至 258 億美元，季減 4 至 7%，大致與外資預期相當，全年美元營收預估年增率 24-26%，續創歷史新高。

台積電預估，今年第一季營收約 250-258 億美元，以中位數推算，約季減 5.5%，年增 34%，以美元兌新台幣 32.8 元推算，毛利率約 57 至 59%，營益率 46.5 至 48.5%。


董事長魏哲家指出，AI 需求依舊強勁，其他應用僅些微復甦，去年整體半導體產業 (不含記憶體) 較前年成長 6%，略低於公司預期，台積電自身則受惠先進製程，營收表現優於產業。

展望今年，魏哲家看好，隨著整體半導體產業庫存陸續去化至健康水位，今年半導體產值將年增 10%，主要受惠 AI、HPC 需求成長與其他應用復甦，台積電因在先進製程與先進封裝等領域保持領先地位，營收表現將再度優於產業，美元營收估年增 24-26%。

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