〈台積電法說〉AI需求免驚！ 魏哲家：客戶砍單CoWoS是謠言

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-16 17:12

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，針對日前傳出客戶下修 CoWoS 產能需求，董事長魏哲家回應指出，那是謠言，AI 相關業務現階段還是供不應求，不會有砍單的問題，正積極增加產能滿足客戶訂單。

魏哲家表示，現階段 AI 相關應用需求依舊熱絡，不會有砍單的問題，非 AI 應用也正在復甦，強調現在不會有砍單的問題，只希望 AI 營收能有再上調的空間，因此正積極增加產能。

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針對 Edge AI 需求，魏哲家先前認為，終端裝置導入 AI 後，相關產品的裸晶尺寸 (Die Size) 會增加 5-10%，此次回應儘管並非每一代都會增加 5-10%，但客戶會用更先進的製程，且隨著 AI 發展快速，換機的週期也會加快，都有助台積電業務。

針對先進封裝，財務長黃仁昭補充，台積電去年先進封裝佔整體公司營收約 8%，今年預計超過 10%，毛利率也逐步改善中，但仍低於公司平均。