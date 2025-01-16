〈台積電法說〉今年資本支出380-420億美元 較去年大增再創高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-16 15:15
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，董事長魏哲家指出，為滿足未來 5G、AI 與 HPC 需求，今年資本支出將達 380-420 億美元，年增 28-41%，續創歷史新高。
台積電資本支出皆依照未來市場成長性進行預估，魏哲家指出，台積電去年資本支出 298 億美元，略低於原預期的 300 億美元，主要用於擴張產能、支持客戶成長。
展望未來，魏哲家預估，為滿足未來 5G、AI 與 HPC 需求，今年資本支出金額將達 380-420 億美元，年增 28-41%，其中，70% 將用於先進製程，10-20% 則投入特殊製程，10-20% 為先進封裝、光罩等需求。
魏哲家說，台積電感受到 AI 需求相當強勁，包括 AI GPU、AI ASIC、HBM 控制器，用於 AI 伺服器訓練與推論等，並指出 AI 加速器業績去年成長兩倍，今年會再翻倍成長。
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