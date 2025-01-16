〈台積電法說〉AI加速器需求強 近五年業績CAGR將達44-46%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-16 16:58

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，董事長魏哲家表示，AI 需求相當強勁，除了今年 AI 加速器相關營收貢獻將再倍增，帶動 2024 至 2029 年年複合成長率 (CAGR) 接近 44-46%(mid-forties)的百分比。

魏哲家指出，台積電定義 AI 加速器為在資料中心執行 AI 訓練和推論功能的 AI GPUs、AI ASICs 和 HBM 控制器，去年 AI 加速器佔總營收比重接近 14-16%，隨著 AI 相關需求持續強勁增加，預期 AI 加速器營收貢獻在 2025 年會再成長一倍。

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魏哲家強調，台積電為 AI 應用的關鍵驅動者，公司技術平台的價值正在增加，因為客戶仰賴公司最高效和最具成本效益的方式，大規模提供最先進的製程和封裝技術。

台積電受惠技術領先和廣泛客戶群，預期 AI 加速器自 2024 年起的五年內，營收貢獻年複合成長率將接近 44-46%，看好 AI 加速器在未來幾年將成為公司 HPC 平台成長的最強驅動力，也是我們整體營收成長的最大來源。