〈房產〉新北預售屋平均總價站上2000萬元 三重預售交易量奪冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-16 16:09

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房仲業者統計新北市 2024 年 1-11 月各行政區預售屋的交易價量，發現全市預售屋平均總價已突破 2000 萬元，中和、永和區總價則落在 3000 萬元上下，一舉超越板橋區。以交易量的排行，三重、淡水區推案量大，預售交易量居新北的冠、亞軍。而中和區平均總價為 3015 萬元，為新北最貴的一區。

統計顯示，2024 年 1-11 月新北市預售屋平均總價為 2154 萬元，站上 2000 萬元大關。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新北市的自住需求強勁，除在地居民外，還有不少北市的外溢客群，以及去年新北市有不少指標性建案陸續推出，也進一步推升了預售屋的平均總價。

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中和區平均總價為 3015 萬元，為新北最貴的一區；永和區總價 2962 萬元，居新北第二，這兩區總價已超車板橋區。陳金萍說，2024 年中和區有兩個指標性建案「META PARK」與「METRO PARK」推出，為國泰建設 (2501-TW) 所 推的中大坪數建案，兩個建案都挹注超過 400 件的交易量，且皆為逾 30 坪以上的產品，也拉抬了平均總價。此外，永和新案供給稀少，中古屋委售量有限，不少永和購屋族群也選擇至中和買房，促使購屋需求增加，自住需求強勁。

至於永和區，陳金萍分析，永和區地狹人稠，人口密度為全台最高，不僅擁有與台北市一橋之隔的優勢，交通和生活機能也十分成熟便利，剛性需求強勁，以及區域新案供給稀缺，使地段好的建案屢創新高。去年在頂溪站周邊就推出一個指標性建案「頂溪大苑」，共成交 93 件，已貢獻超過 5 成的交易量，而且，建案皆為中大坪數 (30 坪以上) 的產品，平均單價又破 9 字頭，因此也推升了永和區的預售總價。

2024 年 1-11 月三重區預售交易共 3490 件，為新北之最。陳金萍指出，三重區擁有較佳的地理優勢，鄰近台北市蛋黃區，同時又有捷運中和新蘆線及機場捷運行經，交通機能便利，因此受到不少北市外溢的購屋族群青睞。近年來不少建商也在三重大舉插旗推案，進駐仁義、重陽、二重疏洪道兩側重劃區，新案供給充沛，預售市場暢旺。