〈房產〉輝達在台設總部 瑞普萊坊：看好AI等產業推升辦公室需求增溫

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-14 18:15

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輝達 (NVDA-US) 來台設置海外總部的選址引爆話題，商仲瑞普萊坊總經理蘇銳強今 (14) 日指出，繼 2024 年商用不動產市場交易達 2,764 億元，年成長 46%，創下近年新高後，2025 年在輝達來台設置企業總部效應帶動下，由 AI 等產業所推升的辦公室需求將會逐步增溫。

蘇銳強指出，除了製造業，AI 趨勢下的下一階段產業 - 軟體業可能是接下來的發展重心，因此看好台灣辦公室需求除了高科技、金融業，軟體、研發需求是重點。例如輝達就要在台灣設置總部大樓。

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另外，壽險公司受惠於年化收益率的調整，從 2.97%，下調至 2.545%，蘇銳強指出，此一調整，應該會增加壽險評估項目的速度，但是由於前 2 年的利率較高，因此未來幾年的平均年化收益率應該會有調升的機率，在考量之下，應該還是會尋找收益率較高的物件。

瑞普萊坊指出，在未來幾年，台北市 CBD 將有超過 40 萬坪的新供給，南港與北士科預估也可能有超過 50 萬坪的新供給，雖然有些是總部大樓或出售，但是未來辦公室租賃市場因為新供給增加，空置率拉高，租金是否仍維持 3% 的成長，考驗房東們吸引租戶的條件。

台北市 A 級辦公大樓的租金，在幾棟新大樓完工的帶動下，持續上漲趨勢，2024 的年漲幅為 2.8%，年淨去化達到 5.3 萬坪，為 20 年來的第二高，高於年平均去化 2-2.5 萬坪許多。