〈房產〉金蛇年房市景氣變數多 Q2反彈後 下半年恐再面臨修正

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-16 10:39

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2025 金蛇年房市景氣走勢曲折，由台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心合作，今 (16) 日發佈最新「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，今年第一季景氣指標分數為 50.05 分，第二季則稍微回彈至 51.86 分，但第三季將下修為 45.10 分，整體景氣發展趨勢預估將開高走低。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，台灣房屋市場景氣燈號根據 17 項代表性變數，評估實際市場動能及景氣，兼具「全面性」與「未來性」，是國內現今唯一可預測房市發展的領先指標。主要變數數值中，購置住宅與修繕貸款餘額、五大行庫新承作購屋金額、素地交易量等項目，在第七波信用管制後，都呈現降溫趨勢，使今年第一季指標雖為象徵熱絡的黃紅燈，但分數持續下探，景氣呈現修正格局。

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台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，第一季國內房市受年節長假因素影響，房市交易相對冷淡，國際間又有川普走馬上任的新政變數，因此觀望氣氛較濃，景氣持續緊縮；第二季則因受到首季的年終獎金和分紅入帳，緩和貸款水位，農曆年後可望買盤回歸，且第二季通常進出口貿易和科技業已逐漸步入訂單旺季，使第二季買氣可望受到產業帶動，小幅回溫。

但是因整體環境未脫 2024 年下半年以來的打炒房氛圍，因此短期反彈後，房市景氣仍將回歸收斂趨勢，且 Q2 季末的央行理監事會議，是否還會調整信用管制政策？是下半年房市的重要變化球，市場也將偏向保守，加上去年央行為免打炒房政策誤殺換屋族，重申可以簽切結書來爭取高成數貸款，但須保證於一年內須賣掉舊屋，而售屋大限將於今年下半年陸續發酵，有可能對市場價量形成干擾，也導致景氣指標從象徵熱絡的黃紅燈，下調為象徵穩定的綠燈。